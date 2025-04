Cento di questi eventi. L'edizione 2025 di Salude & Trigu taglia un traguardo significativo per l'azione coordinata di marketing territoriale esercitata dalla Camera di Commercio di Sassari. Da aprile a dicembre in programma cento manifestazioni nei 66 comuni del sassarese e della Gallura.

La continua crescita di partecipazione va di pari passo con l'aumento del budget: un milione di voucher camerali. Così suddivisi: 18mila euro per gli eventi che nella graduatoria si sono classificati dal 1° al 30° posto, 9mila euro per quelli dal 31° al 70° posto e infine 4mila euro dal 71° posto in poi sino a esaurimento del plafond. La graduatoria è online nel sito camerale.

Nella conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta nella sede camerale, sono stati illustrati i benefici del network che è stato creato, benefici sia in termini di coinvolgimento e collaborazione delle imprese e delle associazioni, sia di promozione del territorio con manifestazioni che vanno dal folklore e dai riti tradizionali all'enogastronomia, dalla musica alla letteratura e alle arti visive.

© Riproduzione riservata