Furto aggravato ed evasione. È l’accusa di cui dovrà rispondere un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla Polizia a Sassari.

Gli agenti sono intervenuti in zona San Giuseppe, dove era stata segnalata una persona che stava frugando all’interno di alcune auto in sosta.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha provato a far perdere le proprie tracce, ma senza successo.

Dopo essere stato fermato, il 43enne è stato perquisito e trovato in possesso di diversi oggetti tra cui una tenaglia in metallo, un punteruolo in ferro ed una pinza multiuso, con i quali ha forzato e danneggiato diverse vetture. Inoltre all’interno di una sacca sono stati recuperati diversi oggetti precedentemente sottratti da altre auto.

Dopo essere stato identificato, il 43enne è stato poi trasferito nel carcere di Sassari-Bancali.

(Unioneonline/l.f.)

