Il consiglio comunale di Porto Torres ha approvato all’unanimità la variante urbanistica definitiva che consentirà alla Provincia di Sassari di avviare il cantiere per la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la ex statale 131 e la strada per Bancali, una delle intersezioni a raso più pericolose che collegano Sassari a PortoTorres, con collegamenti per la provinciale 56 in direzione Platamona.

La decisione durante la seduta in aula in programma ieri, durante la quale si è espressa la necessità di velocizzare la realizzazione della infrastruttura per ragioni di sicurezza della viabilità. Dopo il via libera dei Comuni di Sassari e Porto Torres, spetta all’amministrazione provinciale il compito di avviare gli ultimi adempimenti per far partire i lavori del progetto della rotatoria spartitraffico, un intervento da 600mila euro necessario a regolare la viabilità e a mettere in sicurezza il collegamento con l’asse viario per Sassari.

Un tratto fortemente critico che ha fatto registrare numerosi incidenti gravi, alcuni mortali, a causa della elevata velocità e della mancanza di precedenza con cui si affronta l’uscita dalla provinciale per immettersi nella ex 131.

© Riproduzione riservata