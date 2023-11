Una bicicletta, un pallone, costruzioni, bambole e pupazzi e tanto altro. L'anno scorso il Babbo natale della Polizia Locale di Sassari ha fatto trovare una montagna di doni sotto l'albero del Comando in via Carlo Felice. Hanno dato gioia a oltre trecento bimbe e bimbi.

La Polizia locale sassarese rinnova la raccolta di giocattoli nuovi che saranno regalati durante una giornata di solidarietà che si terrà in prossimità del Natale. Chiunque lo desideri può portare giochi nuovi al front office del Comando, da mercoledì 8 novembre a lunedì 11 dicembre, dalle 9 alle 13. Giochi di società, costruzioni, palloni, bambole, biciclette (queste anche di seconda mano se ben tenute). Ogni gioco potrà diventare un dono per un bambino o bambina che magari non ci spera neanche più, nonostante le richieste fatte nella classica letterina a Babbo Natale.

L’operazione “Natale per tutti” è organizzata e fortemente voluta dal Comando, in particolare dal comandante Gianni Serra e da alcuni agenti che ogni giorno, tutto l’anno, nel tempo libero assemblano bici da donare a bambine e bambini ospiti di comunità, raccolgono doni da consegnare a famiglie che ne hanno necessità e ascoltano le esigenze di chi si avvicina loro per chiedere un aiuto. Persone, prima ancora che agenti, che lavorano ogni giorno nei quartieri cittadini, che si fermano a parlare e a confrontarsi con gli abitanti della zona. Un modo per cogliere, silenziosamente e con estremo tatto, anche le esigenze di chi magari ha delle necessità e non ha il coraggio di chiedere aiuto. L’idea vincente dell’anno scorso, replicata anche per il 2023, è quella di coinvolgere tutta la cittadinanza con una raccolta di giochi nuovi da donare a bambine e bambini.

