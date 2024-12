Il forte ritardo della partenza della nave Moby Ale due, in viaggio da Genova a Porto Torres, si ripercuote sui lavoratori professionisti e non che, questa mattina 11 dicembre, dovevano presentarsi puntali negli uffici e nei luogi di competenza per svolgere regolarmente servizio.

Il traghetto della compagnia Tirrenia-Moby è partito dallo scalo ligure alle 2.45 della notte invece che alle 20.30 di martedì come programmato, facendo registrare oltre sei ore di ritardo. L'esempio più clamorso è quello di un pubblico ministero partito da Genova sicuro di presentarsi puntuale all'udienza a cui il magistrato doveva presenziare, stamattina 11 dicembre, presso il Tribunale di Sassari.

Il pm ha richiesto alla compagnia una giustificazione scritta che attesta la sua assenza riferita a cause non a lui imputabili.

