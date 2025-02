Tute e magliette anche usate purché ben tenute, guantoni da portiere, giacconi e k-way, e altro. L'obiettivo è raccogliere attrezzatura sportiva per la famiglie bisognose. Al via a Sassari la terza edizione di "RiGiochiamo" ideata e curata dall'associazione Memoria Storica Torresina e dalla Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari.

L’appello è rivolto a tutti coloro che praticano l’attività sportiva, in campo o in palestra, e che si possono permettere di cambiare periodicamente il proprio corredo sportivo, abbandonando e tenendo inutilizzati negli armadi scarpe, tute, giacconi, magliette. L'anno scorso sono stati raccolti e redistribuiti quasi 1.200 pezzi.

«È il momento di aprire cassetti e armadi - dicono i responsabili dell’iniziativa -, per rimettere in campo abbligliamento usato e ormai dimenticato. L’attrezzatura è stata distribuita in maniera diretta in biblioteca e, con la collaborazione di Emergency, a parrocchie cittadine e case-famiglia, in particolare nel centro storico cittadino e nel rione di Santa Maria di Pisa. La quasi totalità del materiale era di taglie adatte a bambini/e e adolescenti».

Il materiale può essere consegnato ai volontari della Biblioteca Popolare dello Sport, in via Turritana 76B, negli orari di apertura: lunedì 17-20, mercoledì 17-20, sabato 10-13.

