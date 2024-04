Alberto Bamonti lascia l’incarico di coordinatore cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero.

In una nota il consigliere denuncia «il mancato coinvolgimento del coordinamento cittadino nella delicata fase di preparazione dell’imminente competizione elettorale».

La polemica è per la decisione, da parte dei vertici regionali, di aderire al progetto del candidato sindaco del centrodestra Marco Tedde.

Una presa di posizione non condivisa con i militanti locali che, secondo Bamonti, «non solo svilisce l’impegno profuso in tanti anni di militanza all’interno del partito dei Riformatori Sardi, ma soprattutto impedisce di fornire un contributo decisivo alla individuazione delle risposte da dare alle molteplici esigenze del territorio. Non posso, quindi, che rassegnare le dimissioni da coordinatore in totale dissenso con questo inedito modo di operare», chiude la nota.

