Riapre finalmente il playground di piazza Bande, in prossimità del parco Adelasia Cocco, nel quartiere sassarese di Sant’Orsola. Il Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive del Comune di Sassari ha firmato la nuova convenzione con il Comitato UISP Territoriale di Sassari per la gestione del campo all'aperto, dopo la positiva esperienza dell'anno scorso da aprile a settembre.

Lo spazio playground sarà aperto per le libere attività tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.30 in orario invernale, e dalle 17.30 alle 20.30 in orario estivo. Il sabato e la domenica il campo verrà aperto all’attività libera dei ragazzi dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 in orario invernale e dalle 17.30 alle 20.30 in orario estivo. In orario antimeridiano il campo sarà invece prioritariamente a disposizione dei bambini e delle bambine della scuola di via Gennargentu, sia per progetti interni all’offerta formativa scolastica o per progetti promossi da UISP Sassari APS e dalle altre Associazioni che collaborano a questa iniziativa.

Il campo potrà comunque essere richiesto da altre associazioni gratuitamente, previa richiesta all’Uisp Sassari, con cui andranno concordati orari e modalità.

