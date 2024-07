Per molti la tanto ambita spiaggia La Pelosa resterà un miraggio. Almeno in questa stagione. Il sistema di prenotazione autorizzato dal Comune di Stintino, registra ogni giorno circa 9 mila contatti per l'acquisto dei ticket d'accesso. Numeri over-tourism senza precedenti che si confrontano con la disponibilità giornaliera di soli 1.500 posti. È come tentare la fortuna. Una domanda impressionante per la rinomata spiaggia de La Pelosa che si conferma come una delle località balneari più ricercate d'Italia e d'Europa.

Dei biglietti d’ingresso, 750 sono acquistabili in anticipo per tutta la stagione, mentre i restanti 750 sono prenotabili non prima di 48 ore dalla data di visita. «Questi dati testimoniano l'incredibile attrattività de La Pelosa», dichiara Rita Vallebella, sindaca di Stintino. «Stiamo parlando potenzialmente di 40.000 persone al giorno (1 utente può acquistare fino a 4 ticket) che desiderano la nostra spiaggia. È un numero che ci riempie d'orgoglio, ma che al contempo ci pone di fronte a grandi responsabilità».

Il Comune di Stintino è pienamente consapevole della delusione che molti visitatori possono provare nel non riuscire ad assicurarsi un biglietto per La Pelosa. «Comprendiamo profondamente il disappunto di chi non riesce ad accedere alla spiaggia», continua il sindaco. «Tuttavia, il numero chiuso è una misura necessaria e imprescindibile per preservare questo paradiso naturale. È il prezzo che dobbiamo pagare collettivamente per garantire che le generazioni future possano godere della bellezza incontaminata de La Pelosa.», prosegue Rita Vallebella. «Le restrizioni agli accessi hanno già mostrato risultati positivi negli anni passati. Abbiamo registrato un netto miglioramento della qualità dell'ecosistema marino costiero e una significativa riduzione dell'erosione della spiaggia». Stintino offre numerose alternative balneari di altrettanta bellezza. «Invitiamo calorosamente i turisti a esplorare le nostre altre meravigliose spiagge e percorsi naturalistici», aggiunge la sindaca. «Ognuna offre un'esperienza unica e indimenticabile, con la stessa qualità ambientale che ha reso livello, tutte meritevoli di essere scoperte e apprezzate: la Spiaggia del Gabbiano, Le Saline, Pazzona, Ezzi Mannu, le calette di Mare di Fuori, tra cui Coscia di Donna e tante altre».

Il primo cittadino promette che «continueremo a lavorare per offrire a tutti i nostri visitatori un'esperienza di altissima qualità, nel pieno rispetto della natura che ci circonda. La grande richiesta che riceviamo è uno stimolo a fare sempre meglio, preservando la nostra costa per le generazioni future».

