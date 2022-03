Considerato la mente, il basista e l’organizzatore dell’assalto armato ai danni della azienda Arco Spedizioni di Sassari, Marco Sircana, 43enne di Porto Torres, affronterà il processo con il rito abbreviato. Il responsabile della sede sassarese dell’azienda di consegne di Predda Niedda, il 7 gennaio del 2021, avrebbe pianificato il colpo fruttato 16mila euro in contanti e 86mila euro in assegni.

Il giudice dell’udienza preliminare, Gian Paolo Piana, ha accolto la richiesta del legale difensore dell’imputato, l’avvocato Alessandra Delrio. Per il nipote di Sircana, Alessio Concas di 31 anni, e per il suo amico Gavino Calvia di 30 anni, entrambi di Porto Torres, il legale Ivan Cermelli avrebbe chiesto di patteggiare la pena. La decisione per questi ultimi verrà presa a fine settembre.

Secondo quanto accertato dalle indagini, gli investigatori avrebbero appurato che il commando sarebbe entrato in azione con il volto coperto e con una pistola impugnata dall’allora figlio 17enne di Sircana, da suo nipote e dal suo amico. Per le modalità della rapina a mano armata la banda aveva dimostrato di conoscere molto bene i movimenti dell’autista e il contenuto del carico.

