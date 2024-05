Rami e tronchi spiaggiati, anche quest’anno fino al 31 maggio sarà possibile prelevarli dalle coste algheresi. Si tratta di materiale che può essere utilizzato per uso personale e senza scopo di lucro, come legna da ardere o, per esempio, per la creazione nei terreni di bordure ad aiuole o, in qualche caso, per farne oggetti d'arredo.

L'autorizzazione al prelievo, possibile grazie all'ordinanza sindacale n°16 del 19/05/2021, consente ai privati di disporre gratuitamente di materiale ligneo e all'Amministrazione comunale di liberare le coste da ingombri che ne limitano la fruizione e che, in caso di mareggiate, potrebbero nuovamente finire in mare, costituendo un serio pericolo per la navigazione. Chi fosse interessato dovrà comunicare via mail o Pec, almeno 24 ore prima delle operazioni, i propri dati anagrafici, il luogo e la data di prelievo. Al Comune di Alghero (protocollo@pec.comune.alghero.ss.it), alla Guardia Costiera (ucalghero@mit.gov.it) e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (cfva.alghero@regione.sardegna.it).



