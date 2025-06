Prenderà il via il 4 luglio prossimo a Villanova Monteleone la rassegna “Educare e prevenire nel tempo dell’intelligenza artificiale” con Sergio Astori psichiatra, psicoterapeuta e docente presso la facoltà di Psicologia dell’Università del Sacro Cuore di Milano. L’associazione culturale Interrios di Villanova Monteleone e la parrocchia di San Leonardo, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, partendo dalla consapevolezza che ormai si è tutti super connessi dalla mattina alla sera e anche gran parte della notte, sia bambini, sia giovani che adulti e che si assiste a un uso ormai esagerato e molte volte improprio dei cellulari degli smartphone, hanno voluto organizzare per questo anno la rassegna. Quindi si assiste, possiamo dire, al rischio della fine delle comunicazioni tra persone. Ma anche gli adulti, sono prigionieri come i figli dello stesso stordente incantesimo, non solo non danno il buon esempio ma chiudono gli occhi davanti al disagio che manifestano gli adolescenti. Ma non solo, il centro dell’esperienza digitale pare essere per tutti l’Intelligenza Artificiale (IA) che sta trasformando le giornate della maggior parte dei cittadini sui social: TikTok e Youtube esponendo tutti a rischi maggiori rispetto ai benefici. Per affrontare questi argomenti che riguardano tutti: il mondo familiare, il mondo della scuola e la sfera sociale quindi bambini, giovani e adulti, sono stati programmati due incontri con i maggiori esperti di queste problematiche a livello nazionale. Il primo incontro è previsto il 4 luglio 2025 alle ore 19.30 nella piazzetta Raimondo Piras con Sergio Astori che tratterà il tema: “Crescere umani tra algoritmi e abbracci: educare e prevenire nell’epoca dell’intelligenza artificiale”. Nel tempo in cui l’intelligenza artificiale entra nelle case e nelle vite dei giovani cresce la necessità di custodire un’educazione che non rinunci all’incontro autentico tra esseri umani. In questa conferenza, Astori intreccia la narrazione di esperienze concrete con una riflessione, per offrire alle maggiori agenzie educative strumenti interiori e educativi capaci di prevenire il senso di smarrimento e solitudine che tanti adolescenti oggi sperimentano.

