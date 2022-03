Atti vandalici che si ripetono nella stazione marittima “Nino Pala” a Porto Torres, episodi che si sono succeduti con una certa frequenza, in particolare negli ultimi mesi. Per questo l’amministrazione comunale ha attivato la vigilanza notturna all'interno della struttura che ospita una serie di servizi.

Su richiesta del Comune i concessionari delle biglietterie marittime hanno chiuso un accordo con una ditta che cura servizi di controllo. Gli uffici che operano all'interno della stazione - Gnv, Cin, Delcomar, Forship per Corsica Ferries e una società di autonoleggio - hanno condiviso risorse per aumentare la guardiania sulla struttura, che negli ultimi mesi è stata oggetto di ripetuti raid vandalici dopo l'orario di chiusura.

L'ultimo caso è avvenuto circa dieci giorni fa, con un raid notturno nei bagni che ha lasciato danni e sporcizia. Su questi fenomeni, oltre a quanto stabilito per la stazione, è intendimento dell'amministrazione attivare controlli durante la fascia diurna attraverso il corpo della Polizia locale e avvalendosi delle altre forze di pubblica sicurezza.

"Stiamo assistendo a un'escalation intollerabile di vandalismo in una struttura essenziale nella gestione e accoglienza del flusso turistico - dichiara l'assessore al Patrimonio Alessandro Carta - per questo abbiamo chiesto ai concessionari di farsi carico della vigilanza. È un primo passo nel contrasto a un fenomeno che sta creando problemi in tutta la città".

