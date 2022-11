Hanno divelto la serranda, sfondato la vetrata e rubato i preziosi esposti in vetrina. I ladri hanno agito di notte ai danni di una gioielleria di via XX Settembre ad Alghero, in pieno centro, di proprietà della famiglia Barracu molto conosciuta e stimata in città.

L’allarme ha suonato ma i proprietari risiedono a Fertilia e quando sono arrivati sul posto ormai il danno era fatto.

I malviventi sono riusciti a prendere i pezzi più importanti e, nella fretta di scappare, hanno fatto cadere a terra alcuni bracciali. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Alghero. Dai primi riscontri sembrerebbe un colpo messo a segno da ladri improvvisati.

Ancora da quantificare il bottino. Ma si parla di decine di migliaia di euro.

