2470 figuranti, 13 istituti scolastici, 5 carri dalle borgate, diverse associazioni culturali e la Banda Musicale Dalerci. Tutto è pronto ad Alghero per la grande sfilata di Carnevale “Ragazzinscena 2024”. Quest’anno il tema è “Storia e Mitologia” e le maschere si uniranno in corteo sabato 17 febbraio dal primo pomeriggio, partendo dai giardini Manno.

L’organizzazione è di RmManagement e l’evento è inserito nel ricco calendario di “Lo Carraixali de l’Alguer” che, per una decina di giorni, animerà il centro e le borgate con eventi a tema.

Si parte giovedì 8 febbraio nell’ex mercato ortofrutticolo e in piazza Pino Piras con il Carnevale dei bambini, poi venerdì ci sarà la festa dedicata agli adulti, mentre sabato il party per i più giovani. In programma domenica 11 febbraio, dalle 15 (partenza da SP 55 bis pressi bivio Palmadula) la XXIV edizione del Carnevale delle Borgate a cura dell’Associazione Sportiva Guardia Grande. Infine la pentolaccia con “La Fiaba di Cenepentola” domenica 18 febbraio (ore 17) in Piazza Pino Piras a cura de La Nuova Piccola Compagnia.

