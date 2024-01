Assoluzione perché il fatto non sussiste, ieri in tribunale a Sassari, per Andreuccio Uggias accusato dell'omicidio colposo del quattordicenne Antonio Meloni, morto a Ittiri il 24 novembre 2017 cadendo sotto il bus dell'Arst guidato dal quarantottenne.

A pronunciare la sentenza la giudice Silvia Masala al termine della discussione della pm Ilaria Achenza e dell'avvocato difensore Nicola Satta.

La prima ha ricordato quanto accaduto oltre 6 anni fa, alle 7.15 del mattino, coi giovani che scendevano dal marciapiede per salire per primi sul bus che stava concludendo la manovra. In quegli attimi il dramma con il giovane che inciampa e batte la testa procurandosi un fatale trauma alla base del cranio. Le ruote, precisa la pm, non sormontano il corpo del povero Antonio: lo stabiliscono le perizie degli ingegneri.

Queste escludono che il mezzo abbia fatto marcia indietro travolgendo l'adolescente e, come rimarca Achenza, il conducente non ha compiuto alcuna imprudenza.

Il difensore ha ribadito la stessa tesi sottolineando come si sia trattato di una fatalità che ha purtroppo messo fine alla giovane vita di Antonio. L'avvocato difensore delle parti offese, i genitori del quattordicenne, era Michele Galia.

