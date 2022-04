Quasi 300 chili di marijuana nascosti in un’azienda agricola, diventata un vero e proprio laboratorio industriale per la produzione e l’essiccazione della droga.

È quanto scoperto dai carabinieri a Bonorva, nel Sassarese, nella proprietà di un allevatore originario di Fonni.

Nascosti in un capannone circa 215 kg di sostanza, pronta alla lavorazione. Nella macchia di rovi attorno alla struttura i militari hanno poi rinvenuto altri 60 chili circa di marijuana, immagazzinata in bidoni solitamente utilizzati per la raccolta delle olive.

L’allevatore, arrestato nella flagranza di reato di produzione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, è stato portato nel carcere di bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

