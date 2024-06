Le giornate del cibo di “Chenamos in carrela” coordinate dall’esperto enogastronomo Tommaso Sussarello mettono a segno un nuovo importante successo con l’appuntamento dedicato al “Miele in cucina”, che nei giorni scorsi al risto-pub Echoes di Putifigari ha goduto della presenza di esperti quali Gavino Carta, Giovanni Fancello e Fabio Zago.

Nel corso della masterclass, introdotta dal presidente della Proloco di Villanova Monteleone, Pietro Fois, si è parlato di miele a partire dall’antichità classica per arrivare alla cucina contemporanea. L’associazione “Su Moju” ha dato il via alla serata con un intervento sulla produzione di questo alimento dalle infinite proprietà. Molto interesse ha destato il laboratorio del gusto tenuto dai tecnici di Laore, che hanno guidato il pubblico verso un’esperienza esaltante per avvicinare al riconoscimento sensoriale delle piante di Sardegna sulle quali bottinano le api. Come è stato spiegato dagli organizzatori, non è semplice realizzare un laboratorio specifico come questo, e pertanto i partecipanti sono rimasti particolarmente affascinati: le sensazioni riconoscibili nell’assaggio delle diverse varietà di miele possono essere davvero raffinate, con descrittori sottilissimi.

A realizzare le pietanze più intriganti della serata è stato lo chef Fabio Zago, prima attraverso un cooking show, e poi concludendo l’evento con una cena tematica a quattro mani assieme a Jolanda Marrazzu. Tutti gli eventi collegati alla manifestazione sono inseriti nel programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari.

