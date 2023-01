Il comune di Putifigari utilizzerà il pulmino adibito ad uso sociale di proprietà dell’Unione dei comuni del Coros, per il trasporto dei bambini in età scolare, in occasione di eventi sportivi, culturali e didattici.

A comunicarlo è la stessa Unione del Coros. Il mezzo di trasporto di ultima generazione e dotato di tutti i comfort servirà dunque a scopi sociali, essenzialmente rivolto quindi alle esigenze di mobilità delle scolaresche, ma anche della popolazione della terza età.

«Questo servizio è particolarmente utile per i nostri ragazzi - ha dichiarato l’assessore dell’Unione Gian Mario Ninniri che detiene le delega della funzione di co-progettazione del trasporto sociale - È un altro piccolo traguardo che si va a sommare a tutti i grandi progetti che stiamo concretizzando in Unione, come la Programmazione Territoriale, il Distretto rurale, anch’esso sotto la mia competenza, e il lungimirante progetto sul marketing territoriale che procede a grandi passi. Ci tengo a ringraziare la squadra di lavoro dell’Unione, in particolar modo il geometra Stefano Lombardi, il dirigente Francesco Maria Nurra che ha voluto fortemente questa iniziativa, e il presidente che insieme a noi sta costruendo una sinergia territoriale importantissima ai fini della crescita di tutti i comuni del Coros».

