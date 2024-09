Una vetrina che è ormai diventata irrinunciabile per l'imprenditoria isolana. Dal 18 al 20 ottobre la Promocamera di Sassari ospiterà l'evento organizzato dalla Publicover di Claudio Rotunno. La novità della VI edizione di Promo Autunno è la presenza della Camera di Commercio del Nord Sardegna anche come sponsor principale (avrà uno stand di 400 metri quadri) oltre che come aiuto agli standisti con un rimborso spese del 50 per cento, come ricordato dal presidente Stefano Visconti.

Negli 8mila metri quadri spazio speciale per i settori Silver, Gold e Platinum dedicati ai comparti istituzionali e commerciali, dai centri bellezza agli acconciatori, dalla gioielleria alla fashion, quindi agroalimentare e artigianale, arredo, design e quindi industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, tecnologia, settore auto, fotovoltaico, energia e tanto altro.

La Fiera Regionale della Sardegna è stata presentata questa mattina nella sede camerale sassarese. Presente anche il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia che punta alla «creazione di un Hub fieristico in modo da dare continuità all'attività promozionale». Sono intervenuti anche l'assessora regionale al Lavoro Desirè Manca e l'assessore comunale alle Attività Produttive Lello Panu.

© Riproduzione riservata