Le interruzioni continue del servizio idrico a Porto Torres sta causando gravi disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali, didattiche e sociosanitarie compromettendo la qualità della vita e il regolare svolgimento delle attività lavorative. La fornitura d’acqua, erogata seppur in maniera discontinua, obbliga non solo la interruzione delle attività didattiche, ad eccezione di quelle scuole che, dotandosi di serbatoi di riserva, riescono a garantire il servizio scolastico anche in caso di interruzioni della rete idrica, ma anche quelle economiche, che erogano servizi per la collettività.

Sull’argomento la segretaria cittadina di Forza Italia chiede al sindaco Massimo Mulas in qualità di responsabile legale dell’Ente e dell’igiene pubblica cittadina «se c’è stata una attenta e reale programmazione dei lavori da parte del Comune in collaborazione con l’ente gestore unico del servizio idrico al fine di limitare i disagi all’intera cittadinanza». Il segretario cittadino di FI, Pierluigi Molino insiste sulla comunicazione, data per tempo, ai cittadini. «E’ mai possibile che, al giorno d’oggi, non vengano date le informazioni alla popolazione in merito agli interventi che si stanno attuando anche al fine così far comprendere ai cittadini che il disagio andrà a vantaggio di un migliore efficientamento della rete idrica cittadina con minor sperpero di perdite idriche». E ancora: «Vogliamo sapere se l’amministrazione intende adottare misure concrete per risolvere definitivamente il problema esposto oppure i cittadini e le attività commerciali dovranno continuare a subire supinamente questa paradossale situazione senza una soluzione chiara e definitiva», prosegue il segretario. «Se sono previsti ristori per i cittadini e le imprese colpite dai disagi. L'interruzione del servizio idrico ha causato non solo disagi domestici, ma anche perdite economiche per numerose attività. È inaccettabile che i cittadini paghino per un servizio che, di fatto, non ricevono con continuità e qualità adeguata». All’amministrazione comunale la richiesta di farsi carico delle problematiche con un impegno concreto, «fornendo risposte chiare alla popolazione e lavorando per una soluzione definitiva che garantisca un servizio idrico efficiente e affidabile. Porto Torres merita risposte e azioni, non giustificazioni».

