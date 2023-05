Tre giorni intensi per il porto di Alghero che abbraccia il Pro Sailing Tour con i suoi gioielli in vetroresina ormeggiati in banchina. È possibile ammirare i trimarani da 50 piedi che, dopo la partenza da Bonifacio, sono arrivati in Sardegna.

Oggi, venerdì 19 maggio, primo appuntamento in agenda con le scolaresche che potranno godersi da bordo le evoluzioni delle splendide imbarcazioni. Sabato è invece giornata di gara.

Gli equipaggi dovranno domare vento e onde per conquistare il primo posto della regata che si svolgerà nel Golfo di Alghero e in particolare nello specchio acqueo antistante i bastioni. La sera ci sarà la cerimonia della premiazione e il giorno dopo, domenica, la ripartenza verso Brest, in Francia, un'ulteriore sfida vista la navigazione non solo nelle acque del Mediterraneo ma anche in quelle meno miti dell'Oceano Atlantico.











