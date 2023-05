Prima assemblea dei soci del Distretto Rurale di Alghero con l’approvazione dei limiti territoriali e la perimetrazione, oltre ai principali strumenti di contabilità economica, finanziaria e patrimoniale della neonata Fondazione.

Presenti alla riunione i sindaci di Alghero e Olmedo Mario Conoci e Toni Faedda, il presidente della Cantina Santa Maria la Palma Mario Peretto e i componenti del Consiglio Direttivo del Distretto.

«Si completa l'importante percorso di riconoscimento ufficiale di quella che, nei fatti, sarà una vera e propria agenzia per lo sviluppo del territorio legata al settore primario, ovvero all'agricoltura – ha detto Conoci – Agenzia che per Alghero e tutto il territorio rappresenta un elemento di eccellenza legato al turismo e alla qualità ambientale, che permetterà di mettere a sistema l'intero tessuto economico, con le aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a competere sul mercato».

