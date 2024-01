Arriva a Padria il "Viaggio nelle cuore delle prevenzione e delle cure primarie", il progetto dell'Asl Sassari. La carovana arriverà nel piccolo centro del Villanova sabato 2 febbraio.

Lo staff sarà a disposizione per la visita e la valutazione specialistica per screening cardio-metabolico con consulenza diabetologica e cardiologica e per lo screening ginecologico-ostetrico mirato alla valutazione di problematiche inerenti algie pelviche croniche, malattie sessualmente trasmesse, gravidanza e menopausa e per screening pneumologico delle malattie respiratorie croniche, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva e l’enfisema polmonare.

In programma anche la distribuzione di kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto e la programmazione di appuntamenti per la prevenzione del tumore del seno e del collo dell’utero.

«Le persone interessate, residenti nel Comune di Padria,dovranno presentare domanda all'Ufficio protocollo del Comune sull'apposito modulo allegato alla presente notizia, entro le 12 del 23 gennaio - fanno sapere dal comune - è possibile aderire ad una sola tipologia di screening. L'elenco degli ammessi sarà predisposto in ordine cronologico di arrivo delle domande all'ufficio protocollo. I candidati, ai fini dell'ammissione alla campagna di screening, devono essere in possesso dei requisiti richiesti».

