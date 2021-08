Non c’è solo il caso di Silvana Gandola, la 79enne svanita nel nulla mentre si trovava in spiaggia a San Silverio, tra Portobello e Vignola, ora c’è anche un’altra donna di cui non si sa più nulla da due giorni. Giovanna Cilla è stata vista l’ultima volta il pomeriggio del 3 agosto ad Alghero. Poi nessuno ha più saputo niente di lei. I familiari hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e sui social chiedendo a chiunque abbia notizie di aiutarli.

67 anni, originaria di Benetutti, vive a Sassari. Alta circa un metro e sessantacinque, corporatura snella, qualcuno l’ha segnalata nella zona di Fertilia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata