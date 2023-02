C'è grande soddisfazione a Pozzomaggiore e Viddalba per l'ottima riuscita degli eventi dedicati al Carnevale che ritornano dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia da Coronavirus.

«Ci tenevamo a ringraziare tutti quelli che hanno hanno dato una mano all’organizzazione e si sono prodigati per far sì che le serate di questo Carnevale pozzomaggiorese avessero una buona riuscita», ha dichiarato il sindaco, Mariano Soro.

Si ritiene soddisfatto anche il primo cittadino di Viddalba, Giovanni Andrea Oggiano: «Torniamo dopo due anni di sosta obbligata. Un gran finale con una bellissima sfilata di carri allegorici e la scontata conclusione del rogo di re Giorgio in piazza con balli, vino e frittelle in abbondanza, sino a notte fonda. Ringrazio quanti hanno contribuito, nei vari ruoli, all’organizzazione. Ringrazio la Pro loco, la Polizia locale, i barracelli, le Forze dell’ordine, la Protezione civile ed, in particolare, tutti i gruppi che, con entusiasmo, hanno contribuito a portare gioia ed allegria».

