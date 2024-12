Le associazioni di volontariato di Porto Torres potranno collaborare con la Polizia Locale per fornire supporto alle attività di controllo nella città. Il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la stipula di una convenzione triennale finalizzata a collaborare con la Polizia locale durante le manifestazioni e gli eventi cittadini, nonché attività di protezione civile vigilanza zoofila e ambientale sul territorio comunale, tutela del benessere animale e contrasto al randagismo canino, tutela del decoro cittadino mediante controllo e verifiche sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, attività civiche e di utilità sociale.

Le associazioni di volontariato dovranno presentare un progetto che illustri l’organizzazione delle attività prescelte. In particolare potranno presentare domanda le associazioni con sede a Porto Torres iscritte al Registro Generale del Volontariato della Sardegna da almeno 7 anni e in possesso di assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

All’interno del loro Statuto devono essere inserite il servizio di viabilità stradale in occasione di eventi; ausiliari del traffico e della sosta; protezione civile e vigilanza ambientale, per il contrasto diretto agli illeciti ambientali. L’associazione dovrà individuare un proprio responsabile referente nei rapporti con l’amministrazione. Inoltre, dovrà garantire l’utilizzo di mezzi di trasporto propri. È previsto un rimborso delle spese e dei servizi prestati, debitamente documentati.

