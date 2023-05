Via alla rimozione delle vecchie auto abbandonate dalle strade a Porto Torres. Con la rimozione delle prime sette vetture ha preso il via l'intervento per liberare gli spazi occupati nelle strade cittadine dai veicoli fuori uso.

Si tratta di una procedura complessa gestita dalla Polizia locale, che prima ha censito le macchine abbandonate che possono essere considerate "rifiuto speciale" in base alla legge. Poi, nei casi in cui è presente la targa, il Comando ha contattato i proprietari invitandoli a provvedere alla rimozione del mezzo e al suo conferimento nei centri di raccolta.

Infine, quando non è stato possibile risalire al proprietario o lo stesso non ha adempiuto alla richiesta del Comune, è stata avviata la rimozione come "intervento sostitutivo" (il cui costo andrà poi richiesto al proprietario) insieme a una sanzione amministrativa per l'abbandono di rifiuti speciali.

Questo primo intervento è stato effettuato in piazza Marinaro e nelle vie Sacchi, Lombardia, Rosmini, Fermi e intorno alla stazione marittima. Una delle auto rimosse era fuori uso dal 2009. In tutto, in base al censimento, sono una ventina i mezzi abbandonati. In alcuni casi è in corso una verifica anche sulla proprietà dell'area in cui è presente il mezzo, per verificare se il Comune sia autorizzato a intervenire.

«Grazie all'accurato lavoro svolto dal comando della Polizia locale è stato possibile rimuovere un significativo numero di auto parcheggiato che sottraggono spazi alla collettività, con un danno all'ambiente e al decoro urbano - dichiara l'assessora alla Polizia locale Gian Simona Tortu - ci auguriamo che grazie a questo intervento aumenti il senso civico dei cittadini e diminuisca, più in generale, la cattiva abitudine di abbandonare rifiuti per la città, che si tratta di automobili o di materiale altro genere».

