La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area pubblica, situata all’angolo tra via Petronia e via Azuni, nel cuore di Porto Torres.

Uno spazio degradato, tra i ruderi di una vecchia casa e utilizzato come parcheggio, un’area situata a due passi dal centro cittadino che verrà trasformata in una piazzetta. Quell’area pubblica, dove un tempo sorgeva la casa Falchi ormai demolita, presto sarà valorizzata grazie ad un intervento di riqualificazione per un importo di circa 125mila euro, di cui 100.000 euro derivanti dalla misura compensativa Sardinia Solar Energy srl, frutto del’accordo con il Comune turritano, e 25.000 euro, risorse cofinanziate dall’Ente.

L’amministrazione comunale sta predisponendo un piano di riconversione per realizzare una piazzetta con panchine a servizio della collettività.

Nell’area anche un albero fiorito, uno spazio verde e una fontanella per restituire dignità ad un angolo importante della città.

