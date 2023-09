Via libera della giunta comunale di Porto Torres al progetto definitivo relativo al sistema di parchi nelle cosiddette zone C1/2, tra via Gramsci e viale della Libertà. I fondi a disposizione sono pari a circa 338mila e 572 euro come misura compensativa ottenuta dalla società Anemone Sol Srl che deve insediare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare nella zona industriale.

«Dopo la valorizzazione della fascia costiera (interventi Enel e Wood) l’amministrazione comunale, con l’approvazione del progetto definitivo, ha compiuto un importante passo per la riqualificazione delle aree verdi delle zone C1/2 - ha dichiarato l'assessore al Bilancio e Green Economy Alessandro Carta -. Attraverso le risorse derivanti dallo strumento delle compensazioni, infatti, saremo in grado di intervenire per migliorare il decoro e la fruibilità di importanti spazi situati nel centro abitato di Porto Torres, nell’area che si trova tra via Balai, a nord, via Emilio Lussu, via Eugenio Montale e via Sandro Pertini».

Le opere in questione consisteranno nella realizzazione di un parco - progettato ad hoc con percorsi, giochi per bambini e aree ricreative attrezzate - nel quale saranno realizzati un impianto di illuminazione, un impianto di videosorveglianza e una rete wi-fi per gli utenti del giardino. L’area sarà, inoltre, dotata di impianto di irrigazione a goccia, per le parti impiantate con arbustive, e di impianto per aspersione nell’area prato. Per l’accesso all’area sarà realizzato un percorso pedonale con masselli autobloccanti e la staccionata attualmente presente sarà sostituita con una recinzione dotata di cancelli. Saranno inseriti appositi giochi per i piccoli utenti (si prevede di installare alcuni giochi inclusivi, per potere accogliere anche i bambini diversamente abili) per i quali è prevista la messa in opera di una pavimentazione antitrauma colata in opera, in gomma riciclata, che fungerà da base per accogliere i giochi per i più piccoli. Lungo il percorso, sarà realizzato un piccolo slargo nel quale sarà collocato un tavolo da pic nic ombreggiato e, per la sosta degli utenti, saranno posizionate alcune panchine in ferro e legno; gli arredi dell’area verde saranno completati da due isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti e da una fontanella.

