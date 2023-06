La giunta comunale su proposta dell’assessore al Bilancio, Alessandro Carta, ha dato il via libera al progetto definitivo esecutivo sull’opera di rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare di Balai, nel Comune di Porto Torres. Un intervento tra le due antiche chiesette, pratiche che sono il frutto di accordi per ottenere il riconoscimento di misure compensative.

L'opera nasce dell'accordo da 590mila euro, siglato la primavera del 2022 con la società Wood Sardegna srl, al fine di ottenere il riconoscimento di misure compensative come ristoro ambientale per la costruzione di una centrale elettrica da fonte rinnovabile eolica in località Monte Rosè. Il progetto prevede la demolizione della pavimentazione esistente della ciclabile, la realizzazione di un nuovo strato di fondazione per la regolarizzazione del fondo, la posa di un massetto in calcestruzzo fibrorinforzato e infine la posa di una nuova pavimentazione architettonica in materiale ecocompatibile.

Il piano riguarda la manutenzione straordinaria della pista ciclabile nel tratto del collegamento tra la chiesetta di Balai Vicino e quella di Balai Lontano. Da questo momento sarà possibile bandire la gara per l'affidamento dei lavori. Un secondo intervento a partire dalla spiaggia di Balai prevede lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica alimentato da fonti rinnovabili sulla litoranea provinciale. L'opera è il frutto dell'accordo da 500mila euro con la società Enel che ha realizzato un impianto fotovoltaico nel territorio comunale di Porto Torres. Il piano prevede l'installazione di 36 punti luce sul lato destro della carreggiata, posti ad una interdistanza di 30 metri.

