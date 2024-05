La Giunta comunale di Porto Torres dà il via libera al progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Figari” in Via Balai che attualmente ospita la scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo N.1.

Le opere, del valore complessivo di 250mila euro – dei quali 200mila euro derivanti da un finanziamento regionale e 50mila da risorse comunali - prevedono l’adeguamento strutturale dei cornicioni esterni, dei pilastri perimetrali esterni e il risanamento del solaio di copertura del fabbricato, sia esternamente e sia nelle aule interne.

Dal punto di vista dell’efficientamento energetico dell’immobile saranno eseguiti lavori di coibentazione tramite l'applicazione di pannelli di cappotto in EPS (polistirene espanso) al fine di ridurre in maniera significativa le dispersioni termiche. Considerata la situazione attuale delle risorse energetiche disponibili, il caro tariffe e la disponibilità di risorse, quali gas e petrolio, sarà inoltre realizzato un moderno impianto di climatizzazione a pompa di calore VRF che consentirà di sfruttare al meglio l’impianto fotovoltaico recentemente installato. Il progetto prevede anche l’ammodernamento della connettività digitale dato che ogni aula sarà dotata di connessione internet via cavo, aprendo la possibilità di installare lavagne interattive Lim. L’obiettivo, infatti, è realizzare un’offerta didattica moderna e completa e favorire un apprendimento interattivo e all’avanguardia. Le opere includono anche l’adeguamento agli ultimi standard normativi degli impianti idrici, sanitari ed elettrici.

All’esterno dell’edificio, nella facciata est della scuola, saranno installate nuove lampade a led e saranno sostituiti i pali di illuminazione del cortile dove, in corrispondenza dei giochi presenti, sarà anche posizionato un tappetino antiurto per garantire la sicurezza dei bambini durante le attività ricreative. La facciata dell’edificio si presenterà totalmente bianca con finiture colorate tramite applicazione di pannelli a cappotto sugli elementi strutturali.

«L’intervento - ha sottolineato l’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois - è un ulteriore tassello del lavoro della nostra amministrazione che sta perseguendo il suo obiettivo di riqualificazione delle scuole cittadine. I lavori, compresi i dettagli estetici, permetteranno alle bambine e i bambini di apprendere in un ambiente confortevole e accogliente anche dal punto di vista della sicurezza e dell’efficientamento energetico».

L’avvio dei lavori, della durata complessiva di circa 60 giorni, sarà definito in accordo con tutte le parti coinvolte in modo da non interferire con le attività scolastiche.

