Porto Torres si prepara per il grande appuntamento conclusivo dell’edizione 2024 della Festha Manna. Il “Palio di Santu Bainzu”, sabato 8 giugno, chiuderà idealmente il ricchissimo calendario degli eventi collaterali della manifestazione che da secoli celebra la devozione verso i santi Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario e che ha vissuto il suo clou nelle giornate da sabato 18 a lunedì 20 maggio.

Ma già dal 14 maggio hanno animato la città numerosi appuntamenti per tutti i gusti e le età. Dopo il successo della “Sagra del pesce” che domenica 2 giugno ha coinvolto migliaia di persone per gustare la tradizionale frittura di pescato fresco locale allestita e coordinata da Aps Maestrale, ora è il momento di un altro evento molto atteso, organizzato dall’associazione Etnos Li Bainzini, presieduta da Maria Gabriela Ruggiu, aggiuducataria del bando predisposto dal Comune.

L’amministrazione comunale, infatti, per il secondo anno consecutivo ha reperito le risorse finalizzate al ripristino della manifestazione dal forte sapore identitario e di grande richiamo turistico che aveva subito uno stop di 5 anni. L'evento si svolge grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e dell'assessorato regionale al Turismo. Sabato 8 giugno, il rettilineo di via Mare si trasformerà, quindi, in una lunga pista di sabbia di 350 metri pronta ad accogliere le pariglie e le evoluzioni di amazzoni e cavalieri che tenteranno di centrare gli anelli nel corso di almeno tre discese. La manifestazione prenderà il via ufficialmente alle 17 con la sfilata di apertura che attraverserà il corso Vittorio Emanuele.

Aprirà il corteo il Gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnos, seguito dagli 11 gruppi in abiti tradizionali in arrivo da diversi centri dell’isola e dai cavalli, cavalieri e amazzoni che prenderanno parte al Palio. In seguito, si darà inizio alla gara, suddivisa in diverse manches, al termine della quale sarà la volta dell’esibizione delle Pariglie di Padria, Ittiri e Oristano. Le iscrizioni al palio resteranno aperte fino a venerdì e sono già una trentina i binomi iscritti per un massimo di 45 partecipanti ammessi. La giuria, presieduta da Adonella Mellino è composta dal giudice alla partenza Antonio Usai, dal giudice all’arrivo Gianni Soro e dai giudici all’anello Costantino Sanna, Lorenzo Nuvoli e Lello Cau. In programma anche momenti musicali in piazza Eroi dell'Onda. A partire dalle 21 si esibirà il Gruppo Folk “Li Bainzini Etnos”, seguito dal concerto degli “Anistema Litfiba's project”, tribute band dei Litfiba. La serata si concluderà con il DJ Set di Andrea Mastino. L’evento sarà presentato da Giuliano Marongiu. Il palio gode del patrocinio del Comune di Porto Torres, del contributo della Regione, della Fondazione di Sardegna e del supporto di Isolex, dell’Ufficio turistico comunale e di diversi volontari della Consulta del volontariato, degli Scout Cngei, dell’Aps Maestrale, della Lega Navale e di AssoVela.

