La comunità di Porto Torres si prepara per il tradizionale appuntamento del 3 maggio, giorno in cui i simulacri secenteschi dei Martiri Gavino, Proto e Gianuario vengono portati a spalla dai fedeli lungo il percorso che conduce dalla Basilica di San Gavino alla chiesetta di Balai Vicino, conosciuta anche come San Gavino a Mare. L’evento segna l'inizio delle celebrazioni che culmineranno con la Festha Manna dei prossimi 7, 8 e 9 giugno. Dopo la messa di sabato alle 18 nella Basilica di San Gavino, la processione si snoderà tra le vie cittadine, accompagnata da centinaia di fedeli che, come ogni anno, seguiranno i loro Martiri fino al luogo dove resteranno esposti fino alla domenica di Pentecoste. In questo periodo, migliaia di devoti provenienti da tutta l’isola si recheranno in pellegrinaggio a Balai Vicino. I simulacri faranno ritorno domenica 8 giugno nella Basilica di San Gavino, sempre in processione, accompagnati dalle autorità civili, militari, religiose e dalla popolazione. Il giorno seguente, lunedì 9 giugno, si terrà il solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo Turritano, al termine del quale avverrà il tradizionale rito dello scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari. Come da tradizione, nella notte tra il sabato e la domenica si svolge un altro importante momento di fede e di riflessione spirituale in onore dei Santi Martiri Turritani: il pellegrinaggio notturno dalla cattedrale sassarese di San Nicola alla Basilica di San Gavino. Durante le ultime celebrazioni in onore dei Martiri, l’arcivescovo Gian Franco Saba li ha definiti “artigiani di pace e veri e propri promotori di una cultura dell'incontro e dell'inclusione”. Accanto ai festeggiamenti religiosi, è previsto un ricco calendario di eventi culturali e musicali, tra cui il concerto di Alex Britti sabato 7 giugno, oltre ad appuntamenti legati alle tradizioni identitarie della città che l’amministrazione comunale sta mettendo a punto in collaborazione con i cittadini turritani, le associazioni e le attività commerciali del territorio. Tra questi, la Regata del Pescatore, la Sagra del Pesce, il Palio di Santu Bainzu, le rassegne e gli appuntamenti folkloristici e la Fiera di San Gavino. Per consentire il regolare svolgimento della processione, dalle 19 circa, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso tra la Basilica e la Chiesetta di Balai vicino. Il corteo osserverà il seguente itinerario: Atrio Metropoli, Largo Sabelli, Piazza Marconi, via Bixio, via Sassari, via Balai con arrivo alla Chiesetta di Balai vicino. Per l'occasione nell'adiacente Piazza Caduti della Corazzata Roma sono stati assegnati spazi di suolo pubblico riservati agli operatori del commercio itinerante, per questo è interdetto il transito e la sosta veicolare dalle ore 15 alle ore 24, fatta eccezione ai veicoli degli operatori del commercio muniti dei relativi titoli autorizzativi, delle Forze di Polizia, di assistenza medica, di quelli a disposizione delle Autorità civili e/o militari. Dalle ore 19 sino alla conclusione della Processione, è interdetto il transito nel Lungomare Balai nel tratto compreso tra la via Romagnosi e l'intersezione con la Ex S.P.81- Su disposizione degli Agenti preposti alla viabilità in detta intersezione, compatibilmente alle condizioni della circolazione precedenti l'arrivo del corteo religioso, può essere consentito il transito al bus dell'Atp del servizio cittadino. Per effetto della chiusura del tratto del Lungomare in argomento, sarà vietato al transito il tratto della via Romagnosi interposto tra la via B.Croce ed il Lungomare Balai, nel quale sarà consentito il solo traffico locale. Nell'area antistante l'ingresso la Chiesetta di Balai vicino e sul lato destro del tratto del Lungomare Balai che dalla via Romagnosi conduce all'intersezione con la ex Sp 81, dalle ore 15 sino a fine evento, è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli.

