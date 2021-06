E’ allarme sociale a Porto Torres per via di alcuni gravi episodi di danneggiamento verificatisi nell’ultimo mese. Atti vandalici nei confronti di privati e contro il patrimonio pubblico. Questa volta ad essere presa di mira è stata l’auto di servizio del Gruppo Cisom Porto Torres, volontari del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta con sede in via Stintino, presso la ex stazione ferroviaria Funtana Vecchia.

La sorpresa questa mattina quando il responsabile del Cisom locale, Gian Paolo Delogu ha trovato l’auto in sosta danneggiata: i vandali hanno strappato lo specchietto retrovisore elettrico e poi, non contenti, lo hanno ridotto in frantumi all’interno dell’androne della stazione, nella sala d’aspetto, vomitandoci sopra. Sei le auto parcheggiate all’interno, due delle quali custodite nel garage, altre quattro nello spazio all’aperto.

“Abbiamo timore che questi balordi possano ritornare per danneggiare ancora”, afferma il responsabile Cisom “acquisteremo il ricambio, riporremo l’auto in servizio e continueremo a dare il nostro contributo di volontari, quelli con la V maiuscola rispetto a quella minuscola di voi vandali".



© Riproduzione riservata