Vandali al parco di San Gavino, una delle aree giochi di Porto Torres molto frequentata da bambini e famiglie.

Divelti i cestini porta rifiuti, strutture scardinate e buttate a terra insieme alle cartacce disseminate nella zona. Una brutta sorpresa per gli assidui frequentatori del parco, l’ennesimo atto deprecabile in un’area verde, di fronte al monumento storico della Basilica di San Gavino, recentemente sottoposto ad interventi di riqualificazione per un importo di circa 185mila euro con l’obiettivo di trasformarlo in una zona “smart”, con aree pic-nic e giochi, aree fitness e rete wi-fi, attraverso un finanziamento di 500mila euro concesso dalla Rete Metropolitana.

Eppure gli atti vandalici si ripetono nonostante la recente recinzione e il nuovo portale di ingresso che ha dato un nuovo volto al parco. Ai lati ancora vie di fughe consentono l’ingresso anche quando l’area è chiusa al pubblico.

Non è la prima volta che il parco viene preso di mira dai vandali, un gesto condannato ancora una volta dall’amministrazione comunale che dovrà provvedere a ripristinare il decoro.

