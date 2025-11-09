Altalena sradicata e danneggiata nell’area giochi di Porto Torres, a pochi passi dalla basilica. lI vandali hanno colpito il parco San Gavino, dove le strutture sono già fatiscenti e attendono di essere sostituite grazie agli interventi di riqualificazione previsti per restituire decoro allo spazio giochi.

La struttura dell’altalena è stata divelta e resa inutilizzabile, uno dei tanti giochi presi di mira da balordi nella loro continua azione distruttiva del patrimonio pubblico della città, uno degli spazi che si spera possa diventare punto di riferimento della vita cittadina capace di accogliere bambini, famiglie, giovani, anziani e persone con disabilità.

Il Parco di San Gavino sarà oggetto di un progetto di riqualificazione, grazie alle risorse ottenute dalla Regione pari 125mila euro. Sono previsti giochi inclusivi, pavimentazione antitrauma, materiali ecocompatibili e tecnologie moderne, tutto nel pieno rispetto dell’ambiente. Il progetto prevede, tra le altre cose, l'installazione di strutture multifunzionali che integrano gioco, movimento e stimolazione sensoriale. Dalle altalene accessibili al trampolino a livello terreno, dal sommergibile interattivo al delfino inclusivo: ogni elemento sarà pensato per garantire la sicurezza e la partecipazione di bambini con differenti abilità motorie, cognitive e sensoriali. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla sostenibilità ambientale: tutte le attrezzature sono realizzate con materiali riciclabili provenienti da fornitori certificati, resistenti alle intemperie e al passare del tempo. La pavimentazione in gomma colata è progettata per assorbire gli urti, prevenendo i traumi, e rispetta le più recenti normative europee.

