Urta una macchina e finisce contro il muro di un’abitazione. Tre le persone di nazionalità straniera rimaste ferite nell’incidente che si è verificato, poco dopo le 20, all’incrocio tra via Principe di Piemonte e via Petronia, poco distante dal centro di Porto Torres.

Le cause probabilmente sono riconducibili ad una mancata precedenza. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, una Fiat Panda, con a bordo tre turisti, è sbucata all’improvviso da via Petronia, mentre un’altra vettura, una Volkswagen Polo, dal porto procedeva in via Ettore Sacchi verso la periferia. L’impatto è stato inevitabile. A seguito dell’urto tra le due vetture la Fiat Panda è andata a sbattere contro il muro di una palazzina. A bordo, due donne e un uomo, tutti e tre feriti sono stati trasportati dagli operatori del 118 presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per il supporto alla viabilità.

