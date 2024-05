Il Consiglio comunale di Porto Torres ha votato all’unanimità il Regolamento comunale unico per la disciplina dell’occupazione, esposizione e utilizzo del suolo pubblico, il documento che semplifica la materia nei diversi settori disciplinati da oltre dieci regolamenti anche contrastanti.

Sarà lo sportello unico Suape a gestire le diverse richieste di autorizzazione. Un passo in avanti per mettere ordine alle norme che spesso entravano in contraddizione tra loro. Tra gli aspetti presi in considerazione figurano le autorizzazioni per arredi e installazioni di strutture precarie e amovibili annesse ai locali di somministrazione di cibo e bevande, permessi per pubbliche affissioni, rilascio di concessione di passo carrabile, ma anche concessioni per chioschi ed edicole, circhi e attività di spettacolo viaggiante con relative tariffe e canoni.

Una delle novità riguarda la Festha Manna per gli spettacoli viaggianti. «Con l’approvazione del documento abbiamo raggiunto un importante obiettivo della nostra amministrazione che fin dal suo insediamento ha lavorato alla predisposizione di uno strumento che regolamentasse in modo unitario tutta la disciplina relativa all’occupazione del suolo pubblico - dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Tore Frulio - in precedenza normata da una serie di regolamenti spesso in contrasto fra loro. Abbiamo quindi voluto porre rimedio a una frammentazione e a una discordanza che creava numerose difficoltà rispetto, in particolare, alla concessione di autorizzazioni. Attraverso un lavoro di squadra preciso e articolato abbiamo messo a punto uno strumento che potrà snellire diverse procedure, agevolando cittadini, commercianti, imprese e liberi professionisti e che ritengo possa rappresentare un vero e proprio metodo da utilizzare come esempio».

