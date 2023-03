Uno spettacolo poco edificante quello offerto da un cantiere aperto nella zona industriale di Porto Torres da Cip Sassari (ex ASI) quasi di fronte alla portineria centrale dell'ex petrolchimico, in via Marco Polo. Segnaletica abbattuta dal vento, caduta a terra e mai ripristinata.

La recinzione realizzata anch'essa in condizioni precarie, con una grande transenna che addirittura è caduta dentro il fossato dei lavori in corso. Per le ore notturne nessun riferimento visivo del cantiere.

La transenna caduta nel fossato (foto Tellini)

Un pericolo quindi per automobilisti e grandi automezzi, che transitano nella strada praticamente 24 ore su 24. Per fortuna sinora non è successo nulla.

Il cantiere in via Marco Polo, una transenna caduta nel fossato (foto Tellini)

