Nell’area industriale di Porto Torres sorgerà un altro impianto fotovoltaico a terra di piccole dimensioni, dotato della potenza di 3,5 megawatt con opere connesse. A realizzarlo sarà la società “Kenergia srl” con sede legale a Roma.

Il progetto, che ha ottenuto parere favorevole da parte dell’ufficio provinciale Tutela delle Acque–Impianti energetici, è stato autorizzato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, a condizione che la società “Kenergia s.r.l.” accetti e rispetti integralmente le previsioni stabilite dalla deliberazione del CdA del Cipss di Sassari per gli impianti fotovoltaici in deroga.

Il Consorzio industriale ha previsto, infatti, al fine di evitare che la realizzazione di campi fotovoltaici e solari termodinamici possa interferire con la definizione della programmazione strategica dell’Ente, di intervenire di volta in volta con apposita delibera del Cda, per stabilire l’incremento della superficie complessiva da destinare a questo tipo di progetti. Piani di produzione di energia da fonti rinnovabili che devono garantire un ammodernamento di infrastrutture consortili e ricadute di interesse pubblico in grado di generare nuova occupazione.

