Con un drappo rosso sulla statua "L'Abbraccio", Porto Torres aderisce alla sensibilizzazione urbana promossa dal coordinamento Diritti al Cuore contro la violenza di genere.

Un modo per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza di genere, un'azione di sensibilizzazione urbana voluta da Diritti al Cuore Doc (Diritti, Orgoglio, Cittadinanza), che ha deciso di onorare così sulla Rocca Manna di Balai la ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La scelta del colore rosso, come nel resto d'Italia, rappresenta le vittime di violenza e femminicidio. Nell'ambito della più ampia azione di sensibilizzazione urbana contro la violenza di genere, durante la notte di giovedì 24 novembre drappi rossi e cartelli sono stati appesi a Sassari e nei dintorni su busti, statue e cancelli, per essere visibili poi la mattina del 25.

La statua "L'Abbraccio" è stata donata alla città dallo scultore Odo Tinteri lo scorso settembre. L'opera simboleggia il ricongiungimento dopo la distanza imposta dalla pandemia e la necessità di rimanere uniti per superare un momento storico difficile.

Per questi significati è stata scelta anche come immagine simbolo del "NO" alla violenza sulle donne.

© Riproduzione riservata