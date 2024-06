«La nostra iniziativa nasce a seguito di alcuni episodi di bullismo che i nostri figli hanno subito all’interno della scuola, soprusi e minacce di morte nei confronti di ragazzi che hanno lanciato il loro grido di allarme». Così Andrea Marongiu che, insieme a Davide Curreli e Vivaldo Romeo Rais, sono i genitori di quegli studenti che hanno chiesto aiuto in seguito al presentarsi di spiacevoli esperienze di violenza, e per trovare risposte sono diventati ideatori di “Un calcio al bullismo”, la manifestazione promossa dall’associazione sportiva culturale “Gianni Fresu” che si svolgerà sabato 29 giugno a Porto Torres, un evento sportivo-benefico articolato in due fasi con un focus significativo sul ruolo dello sport, in particolare del calcio nella prevenzione e nella lotta al bullismo. Al loro fianco anche Marco Pireddu e Salvatore Fresu, intervenuti per dare supporto nella direzione tecnico-logistico-organizzativa della giornata interamente dedicata al tema dei comportamenti aggressivi tra i banchi di scuola, con una attenzione particolare al punto di vista dei ragazzi in età adolescenziale e sull’importanza ed il ruolo che potrebbe assumere lo sport, in particolare il calcio, nella lotta al fenomeno e nella prevenzione delle sue manifestazioni e sull’importanza del gruppo nei processi di valorizzazione dell’autostima dei ragazzi.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di sportivi ed ex calciatori professionisti come Andrea Bagnoli, che condivideranno le proprie esperienze personali e sportive. La prima parte del programma avrà inizio alle 11 presso la sala Filippo Canu, con una conferenza di presentazione del tema e un dibattito sul fenomeno del bullismo, moderato dal giornalista sportivo Vittorio Sanna. Dialogherà con esperti, quali Riccardo Pazzona (psicologo dello sport), Mario Pireddu (docente di Tecnologie presso l’Università della Tuscia) e Salvatore Erittu (campione italiano di boxe), che si confronteranno con i ragazzi e raccoglieranno le testimonianze anche di numerosi ex calciatori professionisti, esperti dirigenti sportivi e psicologi del settore sulla funzione dello sport nel contrasto al bullismo.

Nella seconda fase, a partire dalle 17, presso lo stadio comunale di Campanedda si svolgerà il quadrangolare “Un calcio al Bullismo” che vedrà impegnate le rappresentative delle categorie dei giovanissimi e degli allievi del Porto Torres calcio, una rappresentativa dei genitori dei giovani calciatori e una rappresentativa di calciatori amatoriali. In queste 4 squadre verrà inserita anche la partecipazione delle ex glorie del calcio. Alle 21 a “Villa Noce” la cena con intrattenimento musicale, durante la quale si svolgeranno le premiazioni del 1° Quadrangolare “Un calcio al Bullismo”. Il ricavato sarà devoluto interamente all’associazione "Gianni Fresu" per completare i progetti benefici a favore dei bambini e delle bambine meno fortunati. L’evento è patrocinato dal Comune di Porto Torres e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna.

