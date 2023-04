Non tutti i turisti che sono in Sardegna rispettano le regole e c'è chi si comporta anche con grande maleducazione.

Come a Porto Torres questa mattina, dove un gruppo di motociclisti, prima di parcheggiare in una zona assolutamente vietata (compreso il transito) in sella ai loro potenti mezzi verso le 9 non hanno saputo fare meglio che scorrazzare e fare evoluzioni col rombo dei loro motori nella centralissima piazza della Consolata, a pochi passi dalla chiesa, dove ovviamente è proibito transitare e parcheggiare per qualsiasi mezzo.

Allibiti i passanti e diverse signore anziane che pregavano all'interno della chiesa, uscite esterrefatte per vedere cosa stava succedendo.

Dopo qualche minuto è intervenuta la polizia locale di Porto Torres che ha allontanato i motociclisti e posto fine ad una scena abbastanza imbarazzante.



