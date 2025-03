Gioco di luci sulla facciata del Palazzo del Marchese di San Saturnino, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, che nel pomeriggio si è illuminato di vari colori, una fantasia suggestiva che culmina con il tricolore. Ben 76 punti luce permanenti, un impianto a Led che, al calar del sole, trasforma l’edificio storico ottocentesco in uno spettacolo nella via principale della città, lungo il corso Vittorio Emanuele.

Nel pomeriggio si sono conclusi i lavori di allestimento che donano un'altra immagine al palazzo. Il progetto redatto dalla società di ingegneria Engco srl, frutto di uno studio illuminotecnico che ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, non fa altro che valorizzare la struttura, già sottoposta ad interventi di ristrutturazione e bonifica all’interno prima del trasferimento degli uffici del sindaco Massimo Mulas insieme al suo staff e di alcuni assessorati.

Le luci cambiano gradazione progressivamente regalando un nuovo volto all’immobile in stile neoclassico di origini spagnole, una struttura a tre piani costruita nella prima metà dell’Ottocento, nel cuore della città. In particolare il piano autorizzato dalla Soprintendenza, per un importo da circa 26.000 euro, prevede 76 punti luce, di cui 29 barre led di diverse dimensioni, 2 lanterne e 45 strip led.

