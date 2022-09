Stamattina a Porto Torres, nella sede dell'Ente Parco Asinara, in via Ponte Romano, è cominciata la VI edizione della SEE – Scuola di Ecologia ed Economia Asinara.

La giornata di apertura, in diretta web e sui canali social del Parco Nazionale, è stata coordinata dal direttore della scuola, professor Marco Vannini, del dipartimento Disea. Mentre il corso è stato introdotto dal direttore del Parco Nazionale Vittorio Gazale.

Il tema di quest’anno della scuola è dedicato alle "Transizioni gemelle, biodiversità ed aree protette". È intervenuta la professoressa Silvia Ferrini del Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali, Università di Siena, che ha sottolineato "alcuni esempi e buone pratiche per le sfide al 2030". Mentre il dottor Carlo Fezzi, componente del dipartimento di Economia e Management dell'università di Trento, ha introdotto il tema legato a "valutazione ambientale, cambiamenti climatici e aree marine protette".

La dottoressa Ilaria Rigo, dipartimento di Scienze della Terra e della Vita dell'università di Genova, ha invece analizzato un caso concreto sulla “valutazione della capacità di carico della baia di San Fruttuoso”. In conclusione dei lavori la professoressa Marta Meleddu ha descritto l’organizzazione del corso e le modalità di partecipazione.

Le attività formative si svolgeranno on-line e impegneranno i corsisti due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì) per quattro settimane. Dedicate rispettivamente a quattro blocchi tematici: fondamenti di economia ed ecologia, valutazione ecologica, valutazione economica e valutazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.

La giornata-tipo di ciascun blocco prevede lezioni ed esercitazioni svolte in diretta con l'aiuto del docente. Ma si effettueranno test di approfondimento, letture e visioni di materiali multimediali, ad integrazione dei contenuti delle lezioni.

La scuola è organizzata dall'Ente Parco Nazionale dell’Asinara e dal DiSEA (Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell'Università di Sassari), in collaborazione con CONISMA (Consorzio interuniversitario scienze del mare - sede di Genova) e CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici - sede di Sassari) col patrocinio del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Tutti i partecipanti potranno ottenere crediti formativi. Le iscrizioni sono aperte sino alla fine del mese di settembre e possono essere effettuate tramite il sito internet della scuola.

