Test di omologazione riuscito per il campo di calcio in erba sintetica numero 2 di via delle Vigne, struttura compresa nel progetto di rigenerazione della cittadella sportiva di Porto Torres.

L’impianto sottoposto ad interventi di riqualificazione insieme al campo 3, grazie ad un finanziamento pari a 2,2 milioni di euro, di cui 110mila euro di quota cofinanziata dal Comune e 2 milioni e 90 mila euro quale contributo dall’Unione Europea, ai fini di ottenere l’omologazione è stato sottoposto ad esame per l’ottenimento del parere preventivo della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) che associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio che partecipano ai campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.

L’omologazione ha avuto esito positivo a seguito delle verifiche del rispetto dei parametri del Regolamento Figc-Lnd e dopo aver effettuato la corretta esecuzione di lavori che hanno consentoto di realizzare il campo in erba sintetica. La procedura per attestare la regolarità tecnica è stata affidata alla società Lnd Impianti per un importo pari a 12 mila e 200 euro.

