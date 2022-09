Consegna lavori 18 maggio 2010. Questa la data che campeggia nel pannello descrittivo delle opere all'entrata del cantiere.

Di anni però ne sono passati altri 12, ma il Terminal Passeggeri del porto civico di Porto Torres non è stato ancora ultimato ed i lavori languono. Del tutto interrotti da tempo, tra fallimenti, ricorsi, burocrazia, problemi giudiziari e inutili conferenze di servizio.

I lavori, per un importo di 3,3 milioni di euro, erano stati commissionati nel 2008 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna. Dopo un buon avviamento sono stati interrotti. Poi sono proseguiti a ritmo di lumaca, con cantieri fermi anche per anni. Sino a questa situazione di stallo.

Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas ha più volte sollecitato, anche in maniera ufficiale, la ripresa dei lavori al Provveditorato Interregionale. Sinora inutilmente: "Una situazione non più tollerabile, che sta penalizzando da troppo tempo il nostro scalo marittimo - commenta il primo cittadino -. Ma sino a quando non si risolve il contratto con l'attuale azienda aggiudicataria, sarà difficile che i lavori possano ricominciare in breve tempo".



© Riproduzione riservata