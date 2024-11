Sul palco per danzare con uno spirito di solidarietà. Domenica 17 novembre, alle 19 al teatro comunale “Andrea Parodi”, in occasione della Giornata mondiale della prematurità, andrà in scena “Danza per la Tin”, spettacolo organizzato dalla scuola Studiodanza diretta da Clelia Bazzoni e Fabiana Sechi in collaborazione con il reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Sassari a cui verrà devoluto il ricavato.

Un’occasione per raccontare e ascoltare le testimonianze del lavoro che svolgono neonatologi e infermieri e la forza dei genitori dei bambini nati ‘troppo presto’. Nello show “Danza per la Tin” si alterneranno gli allievi di Studiodanza con le coreografie di Clelia Bazzoni, Fabiana Sechi, Paola Nativo e Andrea Longhitano e gli attori dell’associazione culturale La Camera Chiara.

Sono previsti, inoltre, gli interventi della direttrice della Tin, Maria Antonia Cossu, degli infermieri del reparto, di Don Paolo Mulas e di una madre “prematura” Daniela Billi. Seguirà una cena di beneficienza il cui ricavato verrà donato all’acquisto di materiale e attrezzature per il reparto Tin dell’ospedale di Sassari.

