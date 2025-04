Sversamento di reflui fognari all’interno dell’area portuale di Porto Torres, in prossimità del pontile Cormorano.

Il Comune considerando la necessità di avviare un intervento straordinario per ripristinare la funzionalità della linea fognaria principale della via Mare, e di conseguenza occupare l’intera corsia sul lato della passeggiata coperta, con dei mezzi operatori, quali escavatori e camion, ha chiuso il tratto compreso tra il corso Vittorio Emanuele e la via Principe di Piemonte.

L’ordinanza dirigenziale impone alla società Abbanoa di istituire nel tratto interessato il divieto di transito a tutti i veicoli, a partire da oggi, lunedì 14 aprile, e fino alla conclusione dei lavori. Inoltre il provvedimento obbliga il gestore unico ad istituire il divieto di sosta integrato dalla zona rimozione con validità nella fascia oraria 0-24, oltre a disporre il segnale sul limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto in avvicinamento al cantiere, e l’inversione del senso di marcia - solo dove strettamente necessario - con preavvisi di deviazione nei tratti di strada convergenti con quelle interessate dall'intervento qualora ricorrano motivi legati al blocco totale della circolazione stradale limitatamente al completamento dei lavori.

© Riproduzione riservata